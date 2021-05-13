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Напавший на школу в Казани предлагал одноклассникам сжечь завуча

Lenta.ru
37 минут назад
Ильназ Галявиев, напавший на школу 175 в Казани, пять лет назад предлагал своим одноклассникам сжечь завуча учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Казанский стрелок предлагал одноклассникам сжечь завуча
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»Данила Егоров / «Коммерсантъ»
Журналисты опубликовали скриншот переписки из чата восьмиклассников, с которыми учился Галявиев. В одном из сообщений стрелок предлагает скинуться на коктейль Молотова и приводит рецепт зажигательной смеси.
Как сообщает Telegram-канал Mash, педагог преподавала математику, и Галявиев ее недолюбливал. Он предложил отомстить ей за то, что она дала классу задание и ушла, оставив школьников работать самостоятельно.
Одноклассники охарактеризовали Галявиева как малообщительного подростка, однако отметили, что он не был в школе изгоем. Учился не очень хорошо и «был каким-то запуганным», хотя его никто не обижал.
Стрельба в школе 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.
Происшествия,Ильназ Галявиев,Казань,
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