Казанский стрелок предлагал одноклассникам сжечь завуча

Одноклассники охарактеризовали Галявиева как малообщительного подростка, однако отметили, что он не был в школе изгоем. Учился не очень хорошо и «был каким-то запуганным», хотя его никто не обижал.

Стрельба в школе 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. По последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.