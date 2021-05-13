Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ вышел по УДО

Ходатайство об УДО Докучаева было рассмотрено в четверг со второго раза, так как в начале марта осужденному было отказано в принятии документа.

Московский окружной военный суд - 2-й Западный окружной военный суд - 10 апреля 2019 года признал Докучаева виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии строгого режима. Осужденный лишен звания майора. В ходе предварительного следствия Докучаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После приговора он остался отбывать наказание в СИЗО "Матросская Тишина".

Согласно официальным данным судебной статистики, по статьям о шпионаже или госизмене в России за полгода в 2019 году осуждены пять человек. За весь 2018 год по этим статьям были осуждены восемь человек, включая четырех иностранцев, за 2017 год - шесть человек, в том числе два иностранца. Гораздо больше лиц, согласно судебной статистике, получили судимость за неосторожное обращение со сведениями, составляющими гостайну.