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Осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ Докучаева отпустили по УДО

ТАСС
48 минут назад
Лефортовский суд Москвы удовлетворил просьбу адвоката бывшего оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева, осужденного на шесть лет колонии строгого режима за государственную измену, об освобождении условно-досрочно. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда, решение не вступило в силу.
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ вышел по УДО
Фото: ТАССТАСС
"Ходатайство рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу", - сказала собеседница агентства.
Ходатайство об УДО Докучаева было рассмотрено в четверг со второго раза, так как в начале марта осужденному было отказано в принятии документа.
Московский окружной военный суд - 2-й Западный окружной военный суд - 10 апреля 2019 года признал Докучаева виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии строгого режима. Осужденный лишен звания майора. В ходе предварительного следствия Докучаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После приговора он остался отбывать наказание в СИЗО "Матросская Тишина".
Согласно официальным данным судебной статистики, по статьям о шпионаже или госизмене в России за полгода в 2019 году осуждены пять человек. За весь 2018 год по этим статьям были осуждены восемь человек, включая четырех иностранцев, за 2017 год - шесть человек, в том числе два иностранца. Гораздо больше лиц, согласно судебной статистике, получили судимость за неосторожное обращение со сведениями, составляющими гостайну.
Происшествия,Дмитрий Докучаев,ФСИН,ФСБ,Москва,
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