Наталья Андреева Жительница Казани рассказала об обстоятельствах смерти ее 17-летнего сына 10 мая 2020 года. По словам женщины, ее сын учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев , после поступления в ТИСБИ юноша стал закрытым и конфликтным, а перед смертью начал говорить, «что он бог, что он есть зло, что он демон».

По словам женщины, она только сейчас узнала, что Галявиев учился в колледже с ее сыном Данилом Андреевым. Между подростками была разница в год.

«Возможно, мой Даня не смог этого сделать. Все слова, которые говорит сейчас стрелявший, говорил мой сын. Теперь я прошу следствие возобновить мое дело», – сказала Андреева в Instagram, добавив, что когда ее сын покончил с собой, ей отказали в возбуждении дела и не стали изучать содержимое телефона.

В то же время женщина сообщила, что после смерти сына она нашла в его телефоне «определенные имена». Она считает, что ее ребенка что-то мучило.

«Также был одиночкой. И оттолкнул всю свою семью. Перед смертью попросил прощения у нас», – сообщила она.

Наталья рассказала, что все началось с группы «Синий кит» в 13 лет. Кроме того, Данил также, как и Галявиев бросил колледж перед смертью. Женщина считает, что подростков может «обрабатывать» некая деструктивная организация.

В интервью телеканалу RT она рассказала, что сын также называл себя «богом». Подросток с 14-летнего возраста пытался совершить самоубийство и проходил лечение в психиатрической больнице. Его мать и отчим считали, что дело в девушке, с которой он встречался. Со слов Натальи, отчим говорил юноше, что это просто нужно пережить и преодолеть.

«Мой муж его уговаривал, что это нужно пережить. Нужно как бы преодолеть вот эти страдания. Потому что ты как бы еще молодой – и этих девочек будет много. Но то, что он начал говорить, что он бог, что он есть зло, он демон, он сам все знает и сам все решит...» – рассказала Наталья.

Данил Андреев покончил с собой 10 мая 2020 года.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.

19-летний Ильназ Галявиев, который во вторник, 11 мая, напал на казанскую гимназию 175, рассказал на допросе, зачем он это сделал. Видео опубликовало в Сети РИА Новости.

Летом во мне начал пробуждаться монстр, я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, но ещё больше стал всех ненавидеть. Не смейте мне приписывать психологические и экстрасенсорные ***. Я не ***. Это ваше субъективное мнение, — сказал Галявиев.

На вопрос полицейского, как он осознал, что он бог, кто ему подсказал эту мысль, парень ответил: «Мне никто не говорил, я сам осознал это».

После этого он начал рассуждать о том, что у него нет матери. А те люди, с которыми он живёт, — это не его родители. На вопрос сотрудника, родила ли его эта женщина, молодой человек ответил положительно.

Психиатр, выдавшая Галявиеву справку на получение оружия, не нашла у него отклонений, выяснили правоохранители. Как рассказал источник Life, врач объяснила следователям, что при малейшем подозрении на отклонения она бы назначила расширенное медицинское обследование.

Но каких-либо индивидуальных особенностей она не помнит, потому что через неё за один день проходит очень большой поток людей. Сейчас у женщины изъяли все документы по парню, она сама на допросе.

Обвиняемый в нападении на школу в Казани Ильназ Галявиев прошел наркологическую экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что в анализах молодого человека не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя.

По данным журналистов, психолого-психиатрическую экспертизу Галявиеву лично проводит Зураб Кекелидзе — главный внештатный психиатр Минздрава и директор центра им. В.П. Сербского в Москве.

Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии 175 в Казани, в прошлом году был поставлен диагноз атрофия головного мозга. Подробности его болезни стали известны «Коммерсанту».

Как поясняет издание, речь идет о необратимом заболевании, характеризующемся поэтапным отмиранием клеток и нарушением нейронных связей между ними.

Врачи отмечают, что данный процесс способен вызвать серьезные последствия, к примеру, нарушение когнитивных способностей, к которым относятся речь, пространственная ориентация, понимание, логическое мышление, умение вычислять и обучаться, а вдобавок — расстройства неврологического характера.

Известно, что болезнь у Галявиева обострилась в начале текущего года. При этом пока неизвестно, могла ли она привести к массовому убийству. Для определения психического здоровья юноши в рамках уголовного дела будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее LIFE SHOT сообщил, что Галявиев с 2017 года стоял на учете в поликлинике с диагнозом энцефалопатия, а его родственники были в курсе болезни. Позднее «112» также уточнил, что врачи диагностировали у устроившего стрельбу в школе доброкачественное образование — оно давит на мозг и нарушает кровообращение.

Сам Галявиев в ходе заседания суда по избранию меры пресечения заявил, что не имеет тяжких заболеваний, передает РИА Новости.

Заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика рассказал журналистам, сколько будет продолжаться судебно-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, напавшего накануне на школу в Казани.

По словам представителя надзорного ведомства республики, расследование уголовных дел данной категории предусматривает безусловное проведение судебно-психиатрической экспертизы.