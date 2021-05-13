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Звенигородское шоссе заволокло дымом из-за возгорания

Вероника Полынина
28 минут назад
Звенигородское шоссе в районе станции метро «Улица 1905 года» в Москве заволокло дымом из-за возгорания строительного мусора. Видео задымленных улиц публикует телеграм-канал Baza.
Пожар произошел на территории строящегося жилого комплекса Eleven по адресу: Звенигородское шоссе, 11.
Площадь возгорания составила около 10-15 квадратных метров, однако густой черный дым от пожара заполонил всю округу.
В настоящее время возгорание локализовано, информации о пострадавших нет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», произошел пожар в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, начали взрываться баллоны с кислородом и пропаном. В результате ЧП погибли четыре человека, еще один получил ранения.
Происшествия,Видео,Москва,
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