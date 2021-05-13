Звенигородское шоссе заволокло дымом из-за возгорания

Площадь возгорания составила около 10-15 квадратных метров, однако густой черный дым от пожара заполонил всю округу.

В настоящее время возгорание локализовано, информации о пострадавших нет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», произошел пожар в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, начали взрываться баллоны с кислородом и пропаном. В результате ЧП погибли четыре человека, еще один получил ранения.