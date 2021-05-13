В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Китайская студентка погибла в Сочи во время майских

Артём Кульша
1 час назад
В Сочи погибла студентка из Китая. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Китайская студентка погибла в Сочи во время майских
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во время майских праздников три студентки-китаянки 24-26 лет, которые учатся в Москве, прибыли на отдых на один из курортов Красной Поляны. На следующий день после прилета они прошли инструктаж и вместе с инструктором отправились в сплав на рафте по реке Мзымта по маршруту под названием «Лазурный».
В какой-то момент рафт столкнулся с ограждением и перевернулся. Девушки упали в воду. Двум из них удалось самостоятельно выплыть, а третья, второкурсница Института стран Азии и Африки МГУ, пропала. Позже спасатели обнаружили ее тело в воде недалеко от железнодорожной станции «Эсто Садок».
В сентябре, как сообщал «Рамблер», туристка из России погибла в городе Кемере в Турции. Микроавтобус сбил 65-летнюю женщину на выходе из отеля.
Тогда же семеро туристов из Москвы и Московской области пострадали в результате столкновения автомобиля, в котором они находились, с деревом в горах в Турции. Россияне получили переломы руки и носа, ушибы головы, плеча и ноги и травму позвоночника.
Происшествия,МГУ,Сочи,Китай,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители