Китайская студентка погибла в Сочи во время майских

Во время майских праздников три студентки-китаянки 24-26 лет, которые учатся в Москве, прибыли на отдых на один из курортов Красной Поляны. На следующий день после прилета они прошли инструктаж и вместе с инструктором отправились в сплав на рафте по реке Мзымта по маршруту под названием «Лазурный».
В какой-то момент рафт столкнулся с ограждением и перевернулся. Девушки упали в воду. Двум из них удалось самостоятельно выплыть, а третья, второкурсница Института стран Азии и Африки МГУ
, пропала. Позже спасатели обнаружили ее тело в воде недалеко от железнодорожной станции «Эсто Садок».
В сентябре, как сообщал «Рамблер», туристка из России погибла в городе Кемере в Турции. Микроавтобус сбил 65-летнюю женщину на выходе из отеля.
Тогда же семеро туристов из Москвы и Московской области пострадали в результате столкновения автомобиля, в котором они находились, с деревом в горах в Турции. Россияне получили переломы руки и носа, ушибы головы, плеча и ноги и травму позвоночника.