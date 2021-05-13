Китайская студентка погибла в Сочи во время майских

Во время майских праздников три студентки-китаянки 24-26 лет, которые учатся в Москве, прибыли на отдых на один из курортов Красной Поляны. На следующий день после прилета они прошли инструктаж и вместе с инструктором отправились в сплав на рафте по реке Мзымта по маршруту под названием «Лазурный».