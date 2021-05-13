По Москве прокатился вал сообщений о нападениях на школы

Как писал «Рамблер», утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев
открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека пострадали, 20 из них — дети.
По данным канала, 12 мая в полицию обратилась жительница Казани, которая увидела в TikTok ролик с надпись: «Скоро все узнают обо мне, Москва. 18 мая 2021 г. #школа#18#6 дней#смерть».
В школе была проведена эвакуация, однако взрывных устройств там не нашли. Также не было найдено и подозрительных предметов в школе 179, директор которой в тот же день обратился в ОМВД и заявил, что в TikTok было опубликовано сообщение с угрозами расстрела в учебном учреждении.
«Поступило сообщение, что на парковке торгового центра РИО в Москве припаркован автомобиль темно-серого цвета, в котором, предположительно, заложено взрывное устройство. Из ТРЦ эвакуировали 700 посетителей и сотрудников. Информация не подтвердилась», - отмечает канал.
В правоохранительные органы 12 мая обратилась и пассажирка метро, которая слышала, как двое мужчин в вагоне обсуждали взрыв на станции. Полицейские осмотрели четыре ближайшие станции, взрывных устройств там найдено не было.