По Москве прокатился вал сообщений о нападениях на школы

По данным канала, 12 мая в полицию обратилась жительница Казани, которая увидела в TikTok ролик с надпись: «Скоро все узнают обо мне, Москва. 18 мая 2021 г. #школа#18#6 дней#смерть».

В школе была проведена эвакуация, однако взрывных устройств там не нашли. Также не было найдено и подозрительных предметов в школе 179, директор которой в тот же день обратился в ОМВД и заявил, что в TikTok было опубликовано сообщение с угрозами расстрела в учебном учреждении.