Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, являлось разрешение на взлеты конвейерным способом, сказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок
. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 13 мая.
«Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом», — заявил Приймачок.
По его словам, такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией.
Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая следила за работой левого двигателя, не смогла быть выявлена экипажем своевременно.
По данным следствия, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.
Еще одной причиной катастрофы стало то, что экипаж был недостаточно подготовленным к ночным полетам, а руководство не оказало помощь летчикам, добавил Приймачок.
Все это в целом привело к падению самолета и гибели 26 человек из 27 находившихся на борту, подчеркнул он.