Основной причиной падения самолета АН-26 возле Чугуева Харьковской области в сентябре 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих, являлось разрешение на взлеты конвейерным способом, сказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок . Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 13 мая.

«Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом», — заявил Приймачок.

По его словам, такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией.

Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая следила за работой левого двигателя, не смогла быть выявлена экипажем своевременно.

По данным следствия, экипаж взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки самолета.

Еще одной причиной катастрофы стало то, что экипаж был недостаточно подготовленным к ночным полетам, а руководство не оказало помощь летчикам, добавил Приймачок.