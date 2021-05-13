Экс-генерал ФСБ объяснил бездействие встретивших стрелка прохожих

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Как писал «Рамблер», 19-летний Галявиев напал на казанскую школу номер 175 утром 11 мая. Жертвами стрельбы стали девять человек (семь детей и две учительницы), 21 человек пострадал.

Росгвардии сообщили, что Галявиев владел оружием на законных основаниях.

На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга. Однако в суде он заявил об отсутствии тяжелых заболеваний.

Галявиеву предъявили обвинение по статье о массовом убийстве и арестовали на два месяца.

РИА Новости отмечает, что Галявиев встречал людей по дороге в школу, но прохожие не сообщили о нем полицейским.

«Люди многие, во-первых, боятся, во-вторых, многие из них просто равнодушно относятся ко всему, что их окружает < >. И в-третьих, не верят правоохранительным органам. < > У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу «авось пронесет», - отметил Михайлов.