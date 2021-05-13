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Экс-генерал ФСБ объяснил бездействие встретивших стрелка прохожих

Мария Иванова
1 час назад
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что прохожие, которые видели Ильназа Галявиева с оружием, не обратились в полицию из-за равнодушия и недоверия органам. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-генерал ФСБ объяснил бездействие встретивших стрелка прохожих
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», 19-летний Галявиев напал на казанскую школу номер 175 утром 11 мая. Жертвами стрельбы стали девять человек (семь детей и две учительницы), 21 человек пострадал.
В Росгвардии сообщили, что Галявиев владел оружием на законных основаниях.
На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга. Однако в суде он заявил об отсутствии тяжелых заболеваний.
Галявиеву предъявили обвинение по статье о массовом убийстве и арестовали на два месяца.
РИА Новости отмечает, что Галявиев встречал людей по дороге в школу, но прохожие не сообщили о нем полицейским.
«Люди многие, во-первых, боятся, во-вторых, многие из них просто равнодушно относятся ко всему, что их окружает < >. И в-третьих, не верят правоохранительным органам. < > У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу «авось пронесет», - отметил Михайлов.
По его мнению, этим же принципом руководствуются полицейские и сотрудники частных охранных предприятий.
Происшествия,Ильназ Галявиев,Александр Михайлов,Росгвардия,ФСБ,МВД,РИА Новости,
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