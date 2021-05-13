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Первые минуты после стрельбы в Казани попали на видео

Артём Кульша
17 минут назад
РЕН ТВ опубликовал видеозапись, сделанную во время первых минут после нападения на гимназию в Казани.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 человека пострадали, 20 из них — дети.
Сегодня РЕН ТВ опубликовал ролик, который очевидец сделал во время первых минут после начала стрельбы. На нем слышен женский плач и видно собравшуюся у гимназии толпу и то, как спасатели выносят раненого.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Галявиева. По данным СМИ, он заявил им, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Вчера Советский районный суд Казани заключил его под стражу до 11 июля.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,СКР,МВД,РЕН ТВ,Казань,
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