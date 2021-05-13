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В Петербурге 99-летнего ветерана ограбили в День Победы

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
3 часа назад
В Петербурге двое мужчин под видом поздравления с Днем Победы ограбили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сорвав у него с шеи золотую цепочку с крестиком, сообщила региональная полиция.
В Петербурге ветерана ограбили в День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поздравление с Днем Победы обернулось для 99-летнего пенсионера ограблением. Полицейские задержали наркозависимого сантехника и его друга, сорвавших цепочку с крестиком с шеи ветерана», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Инцидент случился 9 мая в Василеостровском районе. К пенсионеру постучался его знакомый сантехник, «услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения», а также друг последнего. Мужчины якобы хотели поздравить ветерана с 9 Мая.
«Ветеран побоялся впускать малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Тогда один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, после чего оба мужчины скрылись», – сказано в релизе.
Ущерб составил 100 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 26 и 18 лет. Старший из них, уже судимый за кражу, действительно работает сантехником. По данным полиции, оба «злоупотребляют наркотическими средствами».
Ранее в Калужской области вынесли приговор 36-летнему жителю Малоярославца за убийство 93-летнего ветерана.
Происшествия,РИА Новости,Санкт-Петербург,
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