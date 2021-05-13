В Петербурге ветерана ограбили в День Победы

Петербурге двое мужчин под видом поздравления с Днем Победы ограбили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сорвав у него с шеи золотую цепочку с крестиком, сообщила региональная полиция.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Поздравление с Днем Победы обернулось для 99-летнего пенсионера ограблением. Полицейские задержали наркозависимого сантехника и его друга, сорвавших цепочку с крестиком с шеи ветерана», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Инцидент случился 9 мая в Василеостровском районе. К пенсионеру постучался его знакомый сантехник, «услугами которого ранее неоднократно пользовался и с которым у него сложились дружеские отношения», а также друг последнего. Мужчины якобы хотели поздравить ветерана с 9 Мая.

«Ветеран побоялся впускать малознакомых мужчин и вышел к ним на лестницу. Тогда один из них сорвал цепочку с крестиком с его шеи, после чего оба мужчины скрылись», – сказано в релизе.

Ущерб составил 100 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 26 и 18 лет. Старший из них, уже судимый за кражу, действительно работает сантехником. По данным полиции, оба «злоупотребляют наркотическими средствами».