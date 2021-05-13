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Михаила Абызова выписали из тюремной больницы

Говорит Москва
57 минут назад
Экс-министр по вопросам Открытого правительства выздоровел после обострения неврологического заболевания.
Абызова выписали из тюремной больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказал ТАСС его адвокат Юлий Тай, вероятно, Абызов сегодня сможет участвовать в рассмотрении жалобы на изъятие у него имущества на 32 млрд рублей.
Михаил Абызов был арестован весной 2019 года. Его обвиняют сразу по нескольким статьям УК, в том числе в организации преступного сообщества и в особо крупном мошенничестве.
Происшествия,Юлий Тай,Абызов Михаил Анатольевич,ИТАР-ТАСС,
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