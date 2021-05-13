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Опубликовано видео сноса крыши ветром с пятиэтажки в Подмосковье

Алевтина Жаркова
16 минут назад
В Подмосковье сильный порыв ветра сорвал кровлю жилого многоквартирного дома. ЧП произошло в поселке Литвиново городского округа Щелково. Видео публикует Telegram-канал «360».
Из-за происшествия жители пятиэтажки были экстренно эвакуированы, никто из них не пострадал. Но упавшие обломки крыши повредили три припаркованных неподалеку автомобиля.
Сейчас на месте проводятся ремонтные работы по восстановлению разрушенной кровли. Кроме того, инцидентом заинтересовались правоохранители: прокуратура Московской области инициировала проверку по факту произошедшего.
Происшествия,Новости Москвы,Погода,Видео,Московская Область,Щелково,
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