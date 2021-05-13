Появилось видео разрушения многоэтажного здания в секторе Газа

На кадрах можно увидеть, как от здания поочерёдно «откалываются» секции, не выдерживая удара ракет.

Как сообщают РИА Новости, беспилотники Израиля нанесли «предупредительные удары», чтобы люди успели эвакуироваться. Стоит отметить, что это уже третий высотный дом, который был уничтожен в Газе.