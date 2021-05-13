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Появилось видео разрушения многоэтажного здания в секторе Газа

Александр Кузьмин
43 минуты назад
Высотное строение в секторе Газа было разрушено авиаударом военно-воздушных сил Израиля.
Видео публикует telegram-канал «РИА Новости».
На кадрах можно увидеть, как от здания поочерёдно «откалываются» секции, не выдерживая удара ракет.
Как сообщают РИА Новости, беспилотники Израиля нанесли «предупредительные удары», чтобы люди успели эвакуироваться. Стоит отметить, что это уже третий высотный дом, который был уничтожен в Газе.
Происшествия,Видео,РИА Новости,Израиль,
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