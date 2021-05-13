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Массовая драка фанатов  «Локо» и «Крыльев» попала на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад
Болельщики московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов» устроили драку незадолго до начала финального матча Кубка России по футболу.
Драка произошла в самом центре Нижнего Новгорода на улице Покровская. Сотрудники правоохранительных органов смогу предотвратить дальнейшие потасовки.
Финальный матч Кубка России по футболу прошёл в Нижнем Новгороде вечером 12 мая. И закончился со счётом 3- 1 в пользу Московской команды. Тем самым Локомотив выиграл 9-тый Кубок России.
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