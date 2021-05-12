В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Трое пострадали из-за непогоды в Москве

Вероника Полынина
1 час назад
Три человека пострадали в Москве из-за ураганного ветра, сообщает «Интерфакс».
Трое пострадали из-за непогоды в Москве
Фото: ТАССТАСС
Источник агентства в медицинских кругах рассказал, что во время грозы на пострадавших обрушились рекламные и другие конструкции. Госпитализация потребовалась двоим травмированным. Их жизни ничего не угрожает.
В пресс-службе Комплекса городского хозяйства сообщили, что в Москве в результате грозы и ураганного ветра повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения.
В настоящее время городские службы борются с последствиями урагана: распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Луховицах в результате падения дерева скончалась пенсионерка.
Как сообщал «Рамблер», синоптики ожидают, что дожди и грозы в Московском регионе будут идти в течение пяти дней.
Происшествия,Интерфакс,Москва,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители