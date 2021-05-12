Трое пострадали из-за непогоды в Москве

Три человека пострадали в Москве из-за ураганного ветра, сообщает «Интерфакс».

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Источник агентства в медицинских кругах рассказал, что во время грозы на пострадавших обрушились рекламные и другие конструкции. Госпитализация потребовалась двоим травмированным. Их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства сообщили, что в Москве в результате грозы и ураганного ветра повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения.

В настоящее время городские службы борются с последствиями урагана: распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Луховицах в результате падения дерева скончалась пенсионерка.