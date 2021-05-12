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Атака «Исламского джихада» на израильский бронеавтомобиль попала на видео

Юрий Столбов
21 минуту назад
Ракетная атака палестинской военизированной группировки «Исламский джихад» на бронеавтомобиль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попала на видео. Ролик в среду, 12 мая, публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как выпущенная с палестинской стороны противотанковая ракета попадает в машину израильских военных, двигающуюся у границы с сектором Газа. После этого над бронеавтомобилем поднимается столб дыма.
Происшествия,Видео,ЦАХАЛ,
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