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Массовую драку российских хоккеистов показали на видео

Юрий Столбов
16 минут назад
Российские хоккеисты-юниоры устроили массовую драку на льду. Об этом сообщает Sport24.
Сегодня в Омске состоялся матч за выход в финал Юниорской хоккейной лиги между альметьевским «Нефтяником» и челябинским «Трактором». «Нефтяник» победил со счетом 4:2.
В конце третьего периода между игроками команд произошла массовая драка. В ходе потасовки судьи, пытавшиеся разнять спортсменов, получили некоторое количество случайных ударов
Происшествия,Видео,ХК Трактор,
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