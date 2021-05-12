В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В секторе Газа заявили о 50 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля

Деловая газета "Взгляд"
25 минут назад
Минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
50 палестинцев погибли после обстрелов со стороны Израиля
Фото: ReutersReuters
«В результате израильских бомбардировок погибли 53 палестинца и 320 получили ранения», – отмечается в заявлении ведомства. В нем также указывается, что в числе жертв – 14 несовершеннолетних и три женщины, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Дунья аль-Ватан.
Напомним, что Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава.
Обмен ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Происшествия,Авив Кохави,Биньямин Нетаньяху,Минздрав РФ,Хамас,Генштаб,ЦАХАЛ,ИТАР-ТАСС,Израиль,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители