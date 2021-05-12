50 палестинцев погибли после обстрелов со стороны Израиля

Обмен ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит
с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года. Армия Израиля призвала
5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба
Армия обороны Израиля Авив Кохави
заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
пообещал заставить ХАМАС
заплатить за обстрелы «очень высокую цену».