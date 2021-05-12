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Появилось видео столкновения велосипедиста и мотоциклиста в Тихвине

Юрий Столбов
1 час назад
Очевидцы поделились кадрами ДТП между велосипедистом и мотоциклистом, которое произошло во вторник, 11 мая в Тихвине. Состояние пострадавших пока неизвестно.
Видео столкновения разместили в группе "Подслушано | Тихвин" в социальной сети «Вконтакте».
Происшествия,Видео,Тихвин,
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