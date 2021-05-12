"Тут террорист": школьница рассказала о нападении в Казани

Ученики класса, на который произошло нападение в Казани , спрятались под парты и стали звонить родителям. Об этом сообщает «360».

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Вчера, как сообщал «Рамблер», вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был госпитализирован, в том числе 18 детей.

Стрелок напал на учеников класса 8 «А». Выжившая ученица класса Сабина рассказала, что до того как нападавший вошел в кабинет, по громкой связи прозвучал призыв прятаться.

Большинство школьников приняли это за проверку, однако стали искать ключи, чтобы закрыть дверь, но не успели. Две ученицы запаниковали и выпрыгнули из окна.

Первой стрелок ранил учительницу. Она стала звать на помощь. Некоторые школьники успели спрятаться под парты, Сабина — под стол учителя. Оттуда она позвонила матери.

«Она мне сказала: "Вызови полицию, мама, у нас тут террорист". Семерых (детей. — Прим. ред.) мы похоронили сегодня. Все одноклассники наши. Просто не знаю, как сейчас водить в школу ребенка», — рассказала та.