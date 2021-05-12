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"Закрыла телом ребенка": в Казани похоронили погибшую учительницу

Алиса Селезнёва
50 минут назад
Учительница английского языка Эльвира Игнатьева, погибшая во время стрельбы в казанской гимназии, закрыла своим телом ребенка. Об этом рассказали пришедшие на похороны коллеги и близкие убитой, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.
Как сообщал «Рамблер», 11 мая вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе дети. Ранения получил 21 человек. Шестеро детей находятся в реанимации.
Сегодня в Казани прошли похороны учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая во время нападения пыталась спасти учеников.
«Она закрыла своим телом ребёнка. Она спасала детей. Сказала детям: «Прощайтесь». Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом остальных детей расстреливал», - заявили журналистам участники церемонии.
При этом ученицы Эльвиры Игнатьевой отметили, что она была прекрасным педагогом и они до сих пор не могут поверить в ее смерть.
Игнатьевой было 26 лет, она заняла второе место на конкурсе «Учитель года» и готовилась поехать на всероссийский этап.
По данным СМИ, нападение на 175-ю гимназию совершил 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Сотрудники правоохранительных органов задержали его. Сообщалось, что Галявиев заявил им, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,МВД,Казань,
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