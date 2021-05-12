"Закрыла телом ребенка": в Казани похоронили погибшую учительницу

Учительница английского языка Эльвира Игнатьева, погибшая во время стрельбы в казанской гимназии, закрыла своим телом ребенка. Об этом рассказали пришедшие на похороны коллеги и близкие убитой, пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщал «Рамблер», 11 мая вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе дети. Ранения получил 21 человек. Шестеро детей находятся в реанимации.

Сегодня в Казани прошли похороны учительницы английского языка Эльвиры Игнатьевой, которая во время нападения пыталась спасти учеников.

«Она закрыла своим телом ребёнка. Она спасала детей. Сказала детям: «Прощайтесь». Первая пуля попала ей в голову сразу. Потом остальных детей расстреливал», - заявили журналистам участники церемонии.

При этом ученицы Эльвиры Игнатьевой отметили, что она была прекрасным педагогом и они до сих пор не могут поверить в ее смерть.

Игнатьевой было 26 лет, она заняла второе место на конкурсе «Учитель года» и готовилась поехать на всероссийский этап.