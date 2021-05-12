«Просто зашёл и без лишних слов расстреливал. Начал с учителя и пошёл по рядам. Классный руководитель сейчас в тяжёлом состоянии, ее перевезут в Москву. Мы молимся, чтобы она выжила, очень хороший педагог. Она собой прикрыла детей. Его братишка ранен, вчера сделали операцию. Спасибо врачам! Он уже отходит от наркоза, разговаривает. Ранение в грудь», — рассказал журналистам мужчина.