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Опубликовано видео рассказа отца учеников казанской школы

Алевтина Жаркова
14 минут назад
Отец двоих учеников казанской школы, где накануне произошло нападение, рассказал подробности страшной трагедии. Эксклюзивное видео появилось в Telegram-канале «Москва 24».
«Просто зашёл и без лишних слов расстреливал. Начал с учителя и пошёл по рядам. Классный руководитель сейчас в тяжёлом состоянии, ее перевезут в Москву. Мы молимся, чтобы она выжила, очень хороший педагог. Она собой прикрыла детей. Его братишка ранен, вчера сделали операцию. Спасибо врачам! Он уже отходит от наркоза, разговаривает. Ранение в грудь», — рассказал журналистам мужчина.
По последним данным, в результате стрельбы в гимназии 175 в Казани погибли 9 человек, среди них 7 детей. Более 20 человек были госпитализированы с различными ранениями. 12 детей получили огнестрельные ранения.
Происшествия,Криминал,Видео,
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