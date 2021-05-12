Данные о пособнике казанского стрелка объяснили паникой

По словам Фазлеевой, нет сомнений в том, что Галявиев
действовал один: школа оборудована камерами видеонаблюдения, и записи были проанализированы. «Камеры зафиксировали все действия человека. Он был один. Почему прозвучало о двух? В том числе потому, что процессу была свойственна паника», — объяснила она тайну появления пособника стрелка.
ЧП произошло во вторник, 11 мая, в гимназии 175 на улице Файзи в Казани. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. Согласно первой версии, один из стрелков, 19-летний Ильназ Галявиев, выпрыгнул из окна и был задержан, второй якобы был ликвидирован силовиками.