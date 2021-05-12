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Власти объяснили тайну появления пособника стрелявшего в казанской школе

Lenta.ru
31 минуту назад
Информация о возможном пособнике Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе 175 в Казани, появилась из-за паники. Об этом на пресс-конференции заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, передает «Казанский репортер».
Данные о пособнике казанского стрелка объяснили паникой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Фазлеевой, нет сомнений в том, что Галявиев действовал один: школа оборудована камерами видеонаблюдения, и записи были проанализированы. «Камеры зафиксировали все действия человека. Он был один. Почему прозвучало о двух? В том числе потому, что процессу была свойственна паника», — объяснила она тайну появления пособника стрелка.
При этом представительница местных властей отметила, что часть информации по делу не будет раскрыта в интересах следствия.
ЧП произошло во вторник, 11 мая, в гимназии 175 на улице Файзи в Казани. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. Согласно первой версии, один из стрелков, 19-летний Ильназ Галявиев, выпрыгнул из окна и был задержан, второй якобы был ликвидирован силовиками.
Позже сотрудники правоохранительных органов также задержали предполагаемого пособника стрелков — 41-летнего Рамиля М. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.
Происшествия,Ильназ Галявиев,Лейла Фазлеева,НАК,МВД,Республика Татарстан,Казань,
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