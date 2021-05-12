Данные о пособнике казанского стрелка объяснили паникой

При этом представительница местных властей отметила, что часть информации по делу не будет раскрыта в интересах следствия.

ЧП произошло во вторник, 11 мая, в гимназии 175 на улице Файзи в Казани. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. Согласно первой версии, один из стрелков, 19-летний Ильназ Галявиев, выпрыгнул из окна и был задержан, второй якобы был ликвидирован силовиками.