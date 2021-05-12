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Опубликовано видео прощания с убитой учительницей в Казани

Алевтина Жаркова
20 минут назад
В Казани сегодня прощаются с убитой во время нападения на школу учительницей Эльвирой Игнатьевой. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала Life SHOT.
26-летняя преподавательница английского языка пыталась спасти ученика. Молодая женщина вышла в коридор в тот момент, когда там шел вооруженный Ильназ Галявиев. Она оттолкнула школьника и закрыла его собой, получив смертельное ранение.
Сегодня в Татарстане объявлен день траура в связи со случившейся накануне трагедией в гимназии 175. Утром 11 мая 19-летний бывший ученик общеобразовательного учреждения Ильназ Галявиев устроил в здании школы стрельбу, жертвами которой стали 9 человек, в том числе 7 детей.
Происшествия,Криминал,Видео,Ильназ Галявиев,Казань,
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