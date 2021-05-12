Сегодня в Татарстане объявлен день траура в связи со случившейся накануне трагедией в гимназии 175. Утром 11 мая 19-летний бывший ученик общеобразовательного учреждения Ильназ Галявиев устроил в здании школы стрельбу, жертвами которой стали 9 человек, в том числе 7 детей.