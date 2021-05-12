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На Украине неизвестный из гранатомёта обстрелял автомобиль

ИА Regnum
35 минут назад
В Ивано-Франковске автомобиль BMW Х5 был обстрелян из гранатомёта. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба Национальной полиции области.
На Украине автомобиль обстреляли из гранатомёта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ночь на 12 мая на улице Галицкая со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская неизвестный выпустил по машине боеприпас, принцип действия которого похож на действие заряда ручного противотанкового гранатомёта.
«Взрывом повреждены салон автомобиля, передние и задние двери с левой стороны, лобовое стекло», — рассказали в полиции.
В результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе в подъезде жилого дома была обнаружена ручная граната, примотанная скотчем к газовой трубе.
Происшествия,Ивано-Франковск,Украина,
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