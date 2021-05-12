Учительница казанского стрелка рассказала о его прошлом

Во время учёбы в школе подозреваемый в стрельбе в казанской гимназии Ильназ Галявиев не проявлял никаких агрессивных наклонностей. Об этом в интервью РЕН ТВ рассказала бывшая классная руководительница стрелка Альфия Мустафина.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный, — заявила женщина.

По словам педагога, Галявиев во время учёбы в школе был «хорошистом» и не общался с «крутыми» компаниями.

Спокойный, тихий мальчик был, — отметила учительница.

Во время нападения Альфия Мустафина находилась в школе. По её словам, стрельба началась во время второго урока.

По громкой связи директор объявила: «Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте». Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно — там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые, — рассказала женщина.

Стрельба в гимназии 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек — семеро детей, учительница и женщина, работающая в школе, ещё 21 получил ранения.