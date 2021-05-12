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Появилось видео перевозки Ильназа Галявиева в изолятор временного содержания

Александр Кузьмин
51 минуту назад
19-летного Ильназа Галявиева перевезли из допросной в изолятор временного содержания. Видео публикует telegram-канал «Life shot».
На кадрах видно, как три автомобиля правоохранительных органов едут по улице в Казани. Два легковых автомобиля и автозак, в котором находится Галявиев.
Напомним, что молодой человек, ворвался в гимназию с охотничьи ружьём и устроил настоящую бойню. По информации властей Татарстана погибли 9 человек, среди которых 7 детей. 12 мая объявлен днём траура.
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