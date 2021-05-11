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СМИ: аэропорт Бен-Гурион приостановил полёты из-за ракетного обстрела

Говорит Москва
53 минуты назад
Ранее в Тель-Авиве сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Пассажиров авиагавани попросили лечь на пол.
Аэропорт Бен-Гурион приостановил полёты из-за обстрела
Фото: ReutersReuters
В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным РИА Новости, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Накануне беспорядки возобновились.
Сообщалось, что из сектора Газа по Израилю выпустили около 150 ракет. В результате ответного огня в палестинском анклаве погибли 22 человека, в том числе девять детей.
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