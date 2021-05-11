Аэропорт Бен-Гурион приостановил полёты из-за обстрела

Ранее в Тель-Авиве сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Пассажиров авиагавани попросили лечь на пол.

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В Восточном Иерусалиме несколько дней продолжаются столкновения. По данным РИА Новости, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Накануне беспорядки возобновились.