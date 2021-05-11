В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украинский Boeing не может сесть из-за ПВО Израиля

Вероника Полынина
22 минуты назад
Пассажирский Boeing-777 «Международных авиалиний Украины» не может совершить посадку в Тель-Авиве из-за работы израильских средств ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Украинский Boeing не может сесть из-за ПВО Израиля
Фото: ReutersReuters
Ранее сообщалось, что Тель-Авив подвергся массированному ракетному обстрелу.
скриншот
В городе сработали сирены тревоги. В небе виден перехват ракет системой ПРО «Железный купол».
Несколько ракет смогли прорвать зону ПВО и упали в центре города. С мест сообщают о мощных и постоянных взрывах.
Ответственность за обстрел взяла на себя исламистская организация «Хамас». Ее представители заявили, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет.
Как сообщал «Рамблер», палестино-израильский конфликт обострился после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, в которых пострадали более 200 человек. Палестинские исламистские группировки начали обстреливать территорию Израиля. В ответ Израиль поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора Газа, ликвидировав 15 боевиков.
Происшествия,Хамас,Boeing,Израиль,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители