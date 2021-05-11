Украинский Boeing не может сесть из-за ПВО Израиля

Пассажирский Boeing-777 «Международных авиалиний Украины» не может совершить посадку в Тель-Авиве из-за работы израильских средств ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
Ранее сообщалось, что Тель-Авив подвергся массированному ракетному обстрелу.
В городе сработали сирены тревоги. В небе виден перехват ракет системой ПРО «Железный купол».
Несколько ракет смогли прорвать зону ПВО и упали в центре города. С мест сообщают о мощных и постоянных взрывах.
Ответственность за обстрел взяла на себя исламистская организация «Хамас»
. Ее представители заявили, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет.
Как сообщал «Рамблер», палестино-израильский конфликт обострился после столкновений в Восточном Иерусалиме между палестинцами и израильскими военнослужащими, в которых пострадали более 200 человек. Палестинские исламистские группировки начали обстреливать территорию Израиля. В ответ Израиль поразил 130 военных целей палестинских группировок на территории сектора Газа, ликвидировав 15 боевиков.