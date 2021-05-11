Украинский Boeing не может сесть из-за ПВО Израиля

Пассажирский Boeing-777 «Международных авиалиний Украины» не может совершить посадку в Тель-Авиве из-за работы израильских средств ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

Фото: Reuters Reuters

Ранее сообщалось, что Тель-Авив подвергся массированному ракетному обстрелу.

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В городе сработали сирены тревоги. В небе виден перехват ракет системой ПРО «Железный купол».

Несколько ракет смогли прорвать зону ПВО и упали в центре города. С мест сообщают о мощных и постоянных взрывах.

Ответственность за обстрел взяла на себя исламистская организация «Хамас» . Ее представители заявили, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет.