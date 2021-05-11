Мать казанского стрелка прокомментировала ЧП, произошедшее в гимназии 175. Женщина рассказала, что ничего не знала о готовящемся нападении, передаёт Life.

Мать Ильназа Галявиева сообщила, что когда сын принёс ружьё домой, она поинтересовалась у него, что это. Она также была против оружия в доме, но повлиять на сына не могла. Молодой человек тогда ей ответил на все вопросы: «Не лезь, я буду охотиться».

Женщина сказала, что знала о лицензии на хранение оружия. Сейчас она находится в шоковом состоянии и не может попасть домой, так как квартиру обследуют сапёры.

Отец одного из стрелков, напавших на казанскую гимназию, рассказал, что раньше у его сына не было проблем, он учился в техникуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Открытые медиа».

«Что же он наделал? Он же учился четвертый год в техникуме!» - рассказал мужчина журналистам.

Напавший с ружьем на школу 175 в Казани Ильназ Галявиев был студентом колледжа «ТИСБИ», но его отчислили из-за академической задолженности. Об этом рассказал источник, близкий к учреждению, передает РБК.

Галявиев учился на 4 курсе, изучал программирование. С декабря 2020 по 14 февраля 2021 года он проходил практику дома, а с 15 февраля по 11 апреля — в фирме «Техтимарт». С сентября он пропускал занятия, а с 13 апреля перестал выходить на связь. Он не явился на защиту производственной практики и три государственных экзамена, за что его отчислили.

Согласно характеристике, за время учебы Галявиев показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Он уважительно относился к группе и преподавателям, не имел вредных привычек.

Устроивший стрельбу в казанской гимназии 175 19-летний молодой человек ранее учился в ней. По словам учителей, примерным учеником его назвать было нельзя, сообщает Telegram-канал «112».

Педагоги отметили, что он не отличался ни хорошей успеваемостью, ни поведением. После гимназии молодой человек поступил в колледж «ТИСБИ», где учился на программиста, но был отчислен оттуда на последнем курсе.

Он запустил учёбу, прогуливал занятия и экзамены. По словам студентов, он вёл себя спокойно, ни с кем не конфликтовал, сообщает Mash.

Отец стрелка рассказал, что тот не отличается религиозностью. Ранее никаких плохих мыслей и настроений не высказывал и не демонстрировал.

Напавший на казанскую гимназию 19-летний Ильназ Галявиев начал давать показания. Он заявил, что осознал себя богом и что в нём начал просыпаться монстр, сообщает издание Baza.

Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть, — заявил Галявиев.

Он добавил, что рассказал о своих чувствах матери, и тут же заявил, что «не имеет родителей», он отказался от матери и отца, никогда их так не называл. Кроме того, он признался, что «всех ненавидит».

Нападение на школу 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным МВД и СК нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.