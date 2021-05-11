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Учеников астраханской школы эвакуировали из-за перцового баллончика

ИА Regnumиещё 4
38 минут назад
В Астраханской области 11 мая в здании школы в селе Солянка Наримановского района один из учеников распылил перцовый баллончик. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Под Астраханью эвакуировали школу из-за перцового баллончика
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 15:55 по местному времени спасателям поступило сообщение о том, что один из учеников распылил перцовый аэрозоль из баллончика в здании школы. Со второго этажа школы эвакуировали 70 детей и пять преподавателей.
Учебный процесс в остальной части школы не был нарушен.
Бригада скорой медицинской помощи на месте осмотрела трёх детей, их состояние было удовлетворительным. На месте работает отделение мобильного комплекса радиационной и химической разведки от специализированной пожарно-спасательной части.
Происшествия,Астраханская Область,
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