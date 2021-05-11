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Британские дипломаты прокомментировали стрельбу в Казани

Мария Иванова
1 час назад
Посольство Великобритании в России выразило соболезнования жертвам стрельбы в казанской школе. Дипломаты прокомментировали случившееся в своем Telegram-канале.
Британские дипломаты прокомментировали стрельбу в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ужасные новости из Казани. Наши мысли с семьями погибших и пострадавших», - говорится в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали восемь человек, более 20 пострадали.
Нападавшего задержали (СМИ https://t.me/bazabazon/6842 писали, что это 19-летний Ильназ Галявиев, студент колледжа). В Росгвардии ТАСС сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.
РБК опубликовало видео допроса задержанного, в котором он говорит, что считает себя богом и «всех ненавидит».
Происшествия,Росгвардия,РБК,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенное Королевство,Казань,
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