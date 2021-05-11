"Месть и ненависть": названа причина стрельбы в Казани

По данным СМИ, его зовут Ильназ Галявиев, он — студент четвертого курса колледжа ТИСБИ. Выпускница 175-й гимназии, которая училась в параллельном классе со стрелком, рассказала «Ура.ру», что тот учился средне, был нелюдимым, скромным и немного забитым, не имел друзей, однако его никто не травил.
Также она высказала мнение, что Галявиев мог напасть на школу, чтобы отомстить учительнице, из-за которой якобы был вынужден уйти из школы после девятого класса.
Ранее сообщалось, что после задержания Галявиев заявил полицейским, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, что все узнали, что он бог.