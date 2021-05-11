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"Месть и ненависть": названа причина стрельбы в Казани

Артём Кульша
1 час назад
Казанский стрелок Ильназ Галявиев был нелюдимым и мог затаить злобу на учительницу. Об этом его бывшая соученица рассказала «Ура.ру».
"Месть и ненависть": названа причина стрельбы в Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли семь детей, были ранены 16 детей и сотрудников гимназии. Служащие правоохранительных органов задержали нападавшего.
По данным СМИ, его зовут Ильназ Галявиев, он — студент четвертого курса колледжа ТИСБИ. Выпускница 175-й гимназии, которая училась в параллельном классе со стрелком, рассказала «Ура.ру», что тот учился средне, был нелюдимым, скромным и немного забитым, не имел друзей, однако его никто не травил.
Также она высказала мнение, что Галявиев мог напасть на школу, чтобы отомстить учительнице, из-за которой якобы был вынужден уйти из школы после девятого класса.
«Эта учительница говорила, что он не сможет учиться, что у него не получится», — рассказала собеседница издания.
Ранее сообщалось, что после задержания Галявиев заявил полицейским, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, что все узнали, что он бог.
Происшествия,НАК,МВД,Казань,
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