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Расчлененное тело женщины нашли в сумке в гостинице под Москвой

ЧП Столицаиещё 3
1 час назад
В Московской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины.
В подмосковной гостинице нашли расчлененное тело
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ее тело обнаружили в гостинице в селе Юдино в Одинцово. Администратор комплекса обратил внимание на подозрительную сумку. Внутри оказались останки расчлененной женщины.
По факту произошедшего проводится проверка.
Происшествия,МВД,Московская Область,Москва,
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