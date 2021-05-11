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Жители Казани массово бьют тревогу из-за отсутствия охраны в школах

Артём Кульша
15 минут назад
Жители Казани массово сообщают в экстренные службы об отсутствии охраны в школах. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
Жители Казани бьют тревогу из-за отсутствия охраны в школах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли семь детей, были ранены 16 детей и сотрудников гимназии. Служащие правоохранительных органов задержали нападавшего.
После этого жители Казани стали массово звонить по номеру 112, сообщать об отсутствии охраны в школах, в которых учатся их дети, и просить прислать туда сотрудников полиции для обеспечения безопасности во избежание повторения ситуации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что в 175-й гимназии в Казани отсутствовала охрана, а была установлена лишь тревожная кнопка, соединенная с пунктом централизованной охраны.
Осведомленный собеседник сообщил «Лайф Шоту», что в здании школы был охранник — мужчина, нанятый самим учебным заведением, а не сотрудник Росгвардии или частного охранного предприятия.
Происшествия,Александр Хинштейн,Росгвардия,НАК,Госдума,МВД,Казань,
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