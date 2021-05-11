Жители Казани бьют тревогу из-за отсутствия охраны в школах

После этого жители Казани стали массово звонить по номеру 112, сообщать об отсутствии охраны в школах, в которых учатся их дети, и просить прислать туда сотрудников полиции для обеспечения безопасности во избежание повторения ситуации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думыАлександр Хинштейн заявил, что в 175-й гимназии в Казани отсутствовала охрана, а была установлена лишь тревожная кнопка, соединенная с пунктом централизованной охраны.
Осведомленный собеседник сообщил «Лайф Шоту», что в здании школы был охранник — мужчина, нанятый самим учебным заведением, а не сотрудник Росгвардии или частного охранного предприятия.