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Полиция ищет 12-летнюю девочку, пропавшую в Красноярске

ТАСС
1 час назад
Сотрудники полиции разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую в Советском районе Красноярска. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.
12-летняя девочка пропала в Красноярске
Фото: Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
"Сотрудники полиции МУ МВД России "Красноярское" ведут поиск девочки, потерявшейся в Советском районе", - сообщил представитель ведомства.
Девочка во вторник утром ушла на тренировку в спортивную секцию и не вернулась. Созданы специальные поисковые группы из участковых уполномоченных, сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних.
Происшествия,Красноярск,
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