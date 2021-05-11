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Опубликован список пострадавших в Казани
Артём Кульша
1 час назад
Телеграм-канал «112»
опубликовал
список пострадавших при стрельбе в школе в
Казани
.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Ранее в
Национальном антитеррористическом комитете
сообщили, что вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли семь детей, были ранены 16 детей и сотрудников гимназии. Сотрудники
правоохранительных органов
задержали нападавшего.
«112» опубликовал список пострадавших. В нем 21 имя. Самый старший из раненых родился в 1958 году, самый младший — в 2020-м. У троих дата рождения не указана. Полностью список выглядит так:
Арслан Ш. 2011
Ислам С. 2006
Артем И. 2020
Милана И. 2012
Тимур З. 2006
Аделя Г. 2005
Камиль И. 2006
Расул И. 2010
Рената А.
Лейла К.
Айрат Б.
Камиль С. 2006
София О. 2007
Карим Г. 2013
Амалия Ш. 2012
Дарья З. 2007
Амин Х. 2011
Карим Х. 2006
Мулланур М. 1958
Диляра Г. 1970
Алина С. 2002
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент
Владимир Путин
выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Казани и поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Также он поручил министру здравоохранения
Михаилу Мурашко
и министру просвещения
Сергею Кравцову
вылететь в Казань, а директору
Росгвардии
Виктору Золотову
проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане, с учетом ситуации в Казани.
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