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В Петербурге женщину подозревают в избиении до смерти своего годовалого сына

ТАССиещё 4
11 мая 2021
Жительницу Курортного района Санкт-Петербурга подозревают в избиении до смерти годовалого сына, она задержана и доставлена в полицию, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
Петербурженка до смерти избила годовалого сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Задержана 35-летняя женщина. По версии полиции, в состоянии алкогольного опьянения она избила своего годовалого сына, который с множественными ушибами и ссадинами скончался на месте происшествия", - сказал представитель ведомства.
По данным полиции, в среду в ведомство обратился мужчина, который сообщил, что у себя дома в Курортном районе Петербурга нашел тело своего ребенка и сожительницу, которая находилась в состоянии опьянения. В полиции отметили, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних управления МВД России по Курортному району и в органах соцзащиты.
Тело ребенка направлено на экспертизу для установления точных причин смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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