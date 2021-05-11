Петербурженка до смерти избила годовалого сына

По данным полиции, в среду в ведомство обратился мужчина, который сообщил, что у себя дома в Курортном районе Петербурга нашел тело своего ребенка и сожительницу, которая находилась в состоянии опьянения. В полиции отметили, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних управления МВД России по Курортному району и в органах соцзащиты.