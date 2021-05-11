Россиянка таскала дочь за волосы по городу

8 мая сообщество опубликовало видеозапись, на которой женщина тащит девочку-подростка за волосы по улице, после чего также за волосы вводит ее в отдел полиции.
По данным паблика, инцидент произошел в центре Искитима, женщина была пьяна, за волосы таскала свою дочь, в течение 10 минут кричала в приемной полиции, после чего обе были сопровождены к инспектору подразделения по делам несовершеннолетних.
Вчера пресс-служба управления Следственного комитета
по Новосибирской области сообщила об организации доследственной проверки по факту произошедшего.
«В рамках проверки действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали там.
В марте, как сообщал «Рамблер», 31-летняя жительница Железногорского района Курской области в ходе ссоры с восьмилетним сыном облила того горюче-смазочным материалом и подожгла. Некоторое время спустя она осознала содеянное, сбила пламя и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали мальчика с термическими ожогами третьей степени. Следователи возбудили в отношении его матери уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и задержали ее.