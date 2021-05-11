Отправившийся в сплав по бурной реке россиянин пропал

Сообщается, что двое мужчин решили устроить сплав на надувной лодке по реке Абакан от аала Райков до речного порта столицы региона. Путешественники должны были пройти около 35 километров, однако во время сплава один из туристов выпал из лодки.
В МЧС рекомендовали избегать экстремальных сплавов, рыбалок и дождаться, пока река успокоится. «Не выходите на водоем, пока реки не успокоятся и не очистятся от крупногабаритного мусора в виде бревен, досок и прочих подобных предметов», — посоветовали в ведомстве.