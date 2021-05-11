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Россиянин отправился в сплав по бурной реке и пропал

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российский турист отправился в сплав по бурной реке в Республике Хакасия и пропал. Такая информация появилась на сайте ГУ МЧС по Хакасии.
Отправившийся в сплав по бурной реке россиянин пропал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщается, что двое мужчин решили устроить сплав на надувной лодке по реке Абакан от аала Райков до речного порта столицы региона. Путешественники должны были пройти около 35 километров, однако во время сплава один из туристов выпал из лодки.
В настоящее время МЧС занимается поисками пропавшего. Уточняется, что туристы грубо нарушили технику безопасности: вышли в полноводную реку в темное время суток, не надев спасательные жилеты.
В МЧС рекомендовали избегать экстремальных сплавов, рыбалок и дождаться, пока река успокоится. «Не выходите на водоем, пока реки не успокоятся и не очистятся от крупногабаритного мусора в виде бревен, досок и прочих подобных предметов», — посоветовали в ведомстве.
Ранее в апреле стало известно о группе австралийцев, которые смогли выжить после того, как их лодка перевернулась из-за огромной волны. Несмотря на критическую ситуацию, один из туристов успел подать сигнал бедствия. На место происшествия оперативно прибыла береговая охрана и доставила пострадавших на сушу.
Происшествия,МЧС,Республика Хакасия,
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