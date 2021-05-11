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Девушка каталась на карусели, сбила металлические ступеньки и попала на видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад
В Украинском городе Крематорск девушка сбила металлические ступеньки, катаясь на аттракционе. Сотрудник забыл убрать мини-лестницу перед началом катания. Видео публикует telegram-канал «Украина Сейчас».
Сообщается, что пострадавшая ударилась о ступеньки в тот момент, когда качели быстро опустились с большой высоты. По словам очевидцев, потерпевшей после инцидента пришлось вызывать «Скорую».
В пресс-службе полиции о разбирательстве по данному факту. В администрации парка заявляют, что несчастный случай произошел на аттракционе частного предпринимателя, арендующего площадку на территории парка. Также сообщается, что родители пострадавшей, якобы, никаких претензий не предъявляли. Сам аттракцион, на котором случилось ЧП, после инцидента продолжил свою работу.
Происшествия,Украина,Видео,
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