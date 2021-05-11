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Самолет пилотажной группы ВВС Канады столкнулся с птицей

ТАССиещё 1
24 минуты назад
Один из самолетов пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds столкнулся с птицей, но пилоту удалось совершить посадку на поврежденной машине. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.
Самолет ВВС Канады столкнулся с птицей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Инцидент произошел в районе города Комокс (провинция Британская Колумбия), куда группа прибыла на ежегодные учения. Птица врезалась в самолет на взлете, после чего пилоту удалось совершить аварийную посадку. Он не пострадал. Поврежденный самолет в понедельник больше не принимал участия в тренировочных полетах.
В мае прошлого года один из самолетов The Snowbirds также во время тренировочного полета столкнулся с птицей. Тогда один из двух находившихся в нем пилотов в результате падения машины погиб, второй получил тяжелые травмы. Обломки самолета частично упали на жилой дом, но на земле никто не пострадал.
Пилотажная группа The Snowbirds была создана в 1971 году. Она летает на канадских самолетах CT-144 Tutor и представляет страну на международных авиашоу.
Происшествия,Армия,Катастрофы,Канада,
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