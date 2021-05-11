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В Британии усыпили застрявшего в шлюзе Темзы детёныша кита

News.ru
25 минут назад
В Лондоне усыпили детёныша кита, который случайно заплыл в Темзу и застрял в шлюзе Ричмонд на юго-западе страны. Об этом сообщает благотворительная организация «Британские дайверы по спасению морской флоры».
Застрявшего в шлюзе Темзы детеныша кита усыпили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Теперь мы можем подтвердить, что малый полосатик у шлюза Теддингтон был гуманно усыплён после того, как животное остановилось на близлежащей набережной, — говорится в сообщении организации.
Детёныш кита длиной 4 метра был обнаружен вечером в воскресенье, 9 мая. Он застрял в шлюзе. Операция по его спасению продолжалась всю ночь. Однако кит сильно ослабел и было принято решение гуманно его усыпить.
На 11 мая запланировано патологоанатомическое исследование, которое поможет понять, почему молодой кит оказался в плохом состоянии и потерялся в реке.
Ранее стало известно, что в Челябинске волонтёры спасли самого толстого лабрадора по кличке Хаммер от усыпления. Животное настолько располнело, что прежние хозяева захотели избавиться от преданного друга.
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