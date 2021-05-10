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В Москве нашли мертвым заместителя прокурора из Петербурга

Lenta.ru
19 минут назад
В Москве нашли мертвым заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
В Москве нашли мертвым заместителя прокурора из Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тело 34-летнего Сафаралиева обнаружил в квартире на улице Изумрудная его друг, хозяин помещения. Признаков насилия на трупе не обнаружили.
Как сообщает издание, погибший раньше работал помощником прокурора одного из районов Москвы. Его отец — известный профессор, физик, депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев.
В начале апреля сообщалось, что в Называевском районе Омской области полицейский умер в своем кабинете. По предварительным данным, он покончил с собой.
Происшествия,Гаджимет Сафаралиев,Госдума,Санкт-Петербург,Москва,
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