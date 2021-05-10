Россиянина осудили в Дании за шпионаж

«Поскольку в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Приговор — три года лишения свободы. Обвиняемый будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд», — говорится в сообщении.
«Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — уточняли в правоохранительном ведомстве.