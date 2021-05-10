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В Дании россиянина осудили на три года за передачу информации

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
В Дании суд приговорил россиянина к трем годам тюрьмы. Его осудили за «передачу информации», передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз судебной инстанции.
Россиянина осудили в Дании за шпионаж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Поскольку в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Приговор — три года лишения свободы. Обвиняемый будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд», — говорится в сообщении.
Агентство не называет имени россиянина, но скорее всего речь идет о российском ученом Алексее Никифорове. Из открытых источников известно, что он специалист по «химии редких и рассеянных элементов», работал в одном из датских университетов, проживал в Копенгагене и Ольборге.
В конце прошлого года прокуратура Дании обвинила постоянно проживающего в стране гражданина России в шпионаже: он якобы передавал российской разведке данные о датской энергетике.
«Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке», — уточняли в правоохранительном ведомстве.
Российский МИД обвинения в шпионаже отвергал, назвав арест россиянина «охотой на ведьм».
Происшествия,Алексей Никифоров,МИД,ИТАР-ТАСС,Дания,
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