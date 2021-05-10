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Появилось видео со сбитым на мосту Александра Невского пешеходом

Юрий Столбов
1 час назад
ДТП с пешеходом, которое произошло сегодня, 9 мая, на мосту Александра Невского, закончилось трагедией.от полученных травм мужчина скончался на месте.
Информацию об этом опубликовали в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, пешеход попал под колеса автомобиля марки Kia. На вид погибшему около 35 лет.
Происшествия,Видео,Александр Невский,
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