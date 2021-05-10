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Крупнейшее мировое месторождение нефти загорелось в Кувейте

Национальная Служба Новостейиещё 1
34 минуты назад
Пожар вспыхнул на крупнейшем месторождении нефти в мире - Большой Бурган на юге Кувейта, сообщает РИА Новости.
Крупнейшее в мире месторождение нефти загорелось в Кувейте
Фото: ReutersReuters
В заявлении Кувейтской государственной нефтяной компании говорится, что пожарные быстро взяли ситуацию под контроль.
В результате инцидента пострадали два человека. Происшествие не отразилось на добыче нефти, отмечается в сообщении.
Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за сутки 9 мая в России потушили 96 природных пожаров на площади более 19 тысяч гектаров, сообщает RT.
Отмечается, что наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области.
Происшествия,РИА Новости,Кувейт,
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