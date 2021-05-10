Крупнейшее в мире месторождение нефти загорелось в Кувейте

Пожар вспыхнул на крупнейшем месторождении нефти в мире - Большой Бурган на юге Кувейта
, сообщает РИА Новости.
В заявлении Кувейтской государственной нефтяной компании говорится, что пожарные быстро взяли ситуацию под контроль.
В результате инцидента пострадали два человека. Происшествие не отразилось на добыче нефти, отмечается в сообщении.
Ранее в Авиалесоохране рассказали, что за сутки 9 мая в России потушили 96 природных пожаров на площади более 19 тысяч гектаров, сообщает RT.
Отмечается, что наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области.