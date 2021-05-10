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Опубликовано видео последствий жесткой посадки легкомоторного самолета в Татарстане

Юрий Столбов
21 минуту назад
Два человека погибли в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в районе села Калейкино Республики Татарстан. Об этом в пресс-службе МЧС России сообщили в воскресенье.
Спасатели извлекли людей из летательного аппарата и провели пожарную поливку, чтобы обломки не загорелись.
Для ликвидации происшествия были привлечены 18 человек и шесть единиц техники.
Происшествия,Видео,МЧС,Республика Татарстан,
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