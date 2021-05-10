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Беспорядки в Восточном Иерусалиме сняли на видео

Юрий Столбов
26 минут назад
В Восточном Иерусалиме снова возобновились беспорядки. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в район Старого города перебросили тысячи бойцов полиции и пограничной полиции, передает РИА Новости.
Официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман рассказал, что эпицентр столкновений переместился к Марроканским воротам. «Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», — написал он в своем Twitter.
По информации палестинских СМИ, в районе мечети аль-Акса сейчас много полицейских, по дворам расставлены снайперы. Чтобы оттеснить протестующих с территории мечети был применен слезоточивый газ, нескольких людей арестовали. По данным Палестинского Красного Полумесяца, в столкновениях пострадали сотни человек, как минимум 80 потребовалась госпитализация. Причем, как говорят в организации, врачам не дают подойти к мечети и помочь раненым.
Происшествия,В мире,Конфликты,Видео,Офир Гендельман,РИА Новости,
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