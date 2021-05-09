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Пьяный мужчина в ТиНАО напал на приехавших по вызову сотрудников полиции

Агентство «Москва»иещё 5
1 час назад
Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия по отношению к сотрудникам полиции, которые приехали по вызову. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.
Мужчина напал на полицейских в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2021 года мужчина, находясь вблизи жилых домов, расположенных по ул. Бианки на территории «новой» Москвы, не желая прекращать распитие спиртных напитков, нанес несколько ударов сотрудникам полиции, прибывшим по сообщению местных жителей о нарушении общественного порядка», - рассказала Иванова.
По ее словам, в настоящее время мужчина 1985 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Иванова добавила, что в ближайшее время в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения.
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