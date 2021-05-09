Мужчина напал на полицейских в Москве

Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия по отношению к сотрудникам полиции, которые приехали по вызову. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в настоящее время мужчина 1985 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Иванова добавила, что в ближайшее время в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения.